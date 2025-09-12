"Alerta financeiro": geração atual não se preocupa com bem-estar futuro?

A vida financeira futura dos jovens! Dados apontam que a atual geração de jovens pode chegar à terceira idade sem renda. Um exemplo é revelado pela reportagem do portal "Valor Investe". Mais da metade (56%) dos jovens na faixa etária dos 20 aos 30 anos possuem gastos maiores do que a própria renda, o que chama a atenção para a necessidade de planejamento financeiro a curto e a longo prazos. Dados de 2024 do Serasa apontam que dos 72 milhões de inadimplentes do país, a faixa dos 26 aos 40 anos já representava 34,2% dos endividados no ano passado. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz um panorama dessa situação. Ouça a conversa completa!