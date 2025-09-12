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Conversa de Bolso

"Alerta financeiro": geração atual não se preocupa com bem-estar futuro?

Ouça a análise do comentarista Felipe Storch

Publicado em 12 de Setembro de 2025 às 14:26

Publicado em 

12 set 2025 às 14:26
dinheiro
dinheiro Crédito: pexels
A vida financeira futura dos jovens! Dados apontam que a atual geração de jovens pode chegar à terceira idade sem renda. Um exemplo é revelado pela reportagem do portal  "Valor Investe". Mais da metade (56%) dos jovens na faixa etária dos 20 aos 30 anos possuem gastos maiores do que a própria renda, o que chama a atenção para a necessidade de planejamento financeiro a curto e a longo prazos. Dados de 2024 do Serasa apontam que dos 72 milhões de inadimplentes do país, a faixa dos 26 aos 40 anos já representava 34,2% dos endividados no ano passado. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz um panorama dessa situação. Ouça a conversa completa!
CBN - CONVERSA DE BOLSO - 12-09-25.mp3

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