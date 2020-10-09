Ainda tem dúvidas sobre o Pix? Aproveite para esclarecer

O assunto da semana do mundo econômico foi o "Pix", novo sistema de pagamentos instantâneos! O serviço só começa a ser operado no dia 16 de novembro, mas as inscrições já começaram na última segunda-feira (05) e mais de 650 instituições já estão aptas a ofertá-lo. Como é uma novidade, o Pix está gerando muitas dúvidas entre os consumidores, principalmente na hora de cadastrar as chaves - já que a mesma chave não pode ser cadastrada em diferentes contas. Por isso, aqui na CBN Vitória, vamos continuar a abordar todos os detalhes sobre o Pix. O comentarista Fernando Galdi, nesta edição do Conversa de Bolso, esclarece todas as dúvidas dos ouvintes. Acompanhe!