Afinal, o que fazer com o dinheiro do 13° salário? Especialista orienta!

Terminou nesta quinta-feira (30) o prazo para as empresas pagarem a primeira parcela do 13º salário aos trabalhadores com carteira assinada. A segunda parcela tem como data limite para cair na conta o dia 20 de dezembro. Mas o que fazer com esse dinheiro? Viajar, investir, quitar dívidas, deixar uma quantia reservada para pagar as despesas de início de ano, como rematrícula escolar, IPTU e IPVA? Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz as orientações.