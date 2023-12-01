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Conversa de Bolso

Afinal, o que fazer com o dinheiro do 13° salário? Especialista orienta!

Ouça as dicas do comentarista Felipe Storch

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 11:25

Publicado em 

01 dez 2023 às 11:25
O pagamento do 13° salário é um direto garantido ao trabalhador pela lei 4.090/62.
O pagamento do 13° salário é um direto garantido ao trabalhador pela lei 4.090/62. Crédito: Divulgação
Terminou nesta quinta-feira (30) o prazo para as empresas pagarem a primeira parcela do 13º salário aos trabalhadores com carteira assinada. A segunda parcela tem como data limite para cair na conta o dia 20 de dezembro. Mas o que fazer com esse dinheiro? Viajar, investir, quitar dívidas, deixar uma quantia reservada para pagar as despesas de início de ano, como rematrícula escolar, IPTU e IPVA? Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz as orientações. 
CBN - Conversa De Bolso - 6.59s - 01-12-23 .mp3

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