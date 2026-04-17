Afinal, existe dívida "boa" ou dívida "ruim"? Especialista explica!

Reportagem do "G1" desta semana traz como destaque que nem toda dívida é ruim. A diferença entre “dívida boa” e “dívida ruim” é econômica, não moral — e saber identificar isso é essencial. A boa é aquela que pode aumentar a renda ou ajudar a construir patrimônio, desde que o retorno compense o custo dos juros. Já a dívida ruim é a usada para antecipar consumo e tende a crescer mais rápido que a renda, pressionando o orçamento. Como resultado, o consumo pode perder força e a economia pode deixar de crescer. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!