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Conversa de Bolso

Afinal, existe dívida "boa" ou dívida "ruim"? Especialista explica!

Ouça detalhes na participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 11:39

Publicado em 

17 abr 2026 às 11:39
Pessoas organizam contas a pagar
negociar dívidas  Crédito: Freepik
Reportagem do "G1" desta semana traz como destaque que nem toda dívida é ruim. A diferença entre “dívida boa” e “dívida ruim” é econômica, não moral — e saber identificar isso é essencial. A boa é aquela que pode aumentar a renda ou ajudar a construir patrimônio, desde que o retorno compense o custo dos juros. Já a dívida ruim é a usada para antecipar consumo e tende a crescer mais rápido que a renda, pressionando o orçamento. Como resultado, o consumo pode perder força e a economia pode deixar de crescer. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 17-04-26.mp3

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