Afinal, é possível aproveitar a Black Friday sem se endividar?

Nesta sexta-feira (29), acontece mais uma edição da Black Friday. E para quem quer aproveitar as ofertas e até antecipar as compras de Natal e Ano Novo, especialistas orientam: é necessário fazer um planejamento, definindo o que deseja comprar, quanto quer gastar, fazer até uma "listinha" de prioridades e nada de agir por impulso! Afinal, uma compra a mais pode comprometer o orçamento familiar já na virada de ano. Este é o tema do Conversa de Bolso desta sexta. O comentarista Fernando Galdi aponta os caminhos para realizar as compras necessárias e não cair no endividamento. Confira!