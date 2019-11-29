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BLACK FRIDAY

Afinal, é possível aproveitar a Black Friday sem se endividar?

O comentarista Fernando Galdi aponta os caminhos para realizar as compras necessárias e não cair no endividamento

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 13:17

Publicado em 

29 nov 2019 às 13:17
Nesta sexta-feira (29), acontece mais uma edição da Black Friday. E para quem quer aproveitar as ofertas e até antecipar as compras de Natal e Ano Novo, especialistas orientam: é necessário fazer um planejamento, definindo o que deseja comprar, quanto quer gastar, fazer até uma "listinha" de prioridades e nada de agir por impulso! Afinal, uma compra a mais pode comprometer o orçamento familiar já na virada de ano. Este é o tema do Conversa de Bolso desta sexta. O comentarista Fernando Galdi aponta os caminhos para realizar as compras necessárias e não cair no endividamento. Confira!
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 29-11-19

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