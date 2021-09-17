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Conversa de Bolso

Ações sustentáveis são rentáveis? Saiba como funcionam estas empresas

Conheça um pouco mais deste mercado com a estreia da comentarista Neyla Tardin

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 11:49

Publicado em 

17 set 2021 às 11:49
Iniciativas ESG (Environmental, Social and Governance) ganharam destaque no Brasil
Iniciativas ESG (Environmental, Social and Governance) ganharam destaque no Brasil Crédito: Freepik
Nesta edição do "Conversa de Bolso" tem novidade! Quem assume o quadro é a doutora em Contabilidade e Administração e professora da Fucape, Neyla Tardin. Em destaque, nessa estreia, a comentarista explica: ações sustentáveis são rentáveis? Como funcionam as empresas que se autodeclaram ESG? Como identificar essas empresas? O termo ESG significa "Environmental, Social and Governance" que, traduzido para o português, são palavras que indicam boas práticas relacionadas à questão ambiental, social e de governança, por exemplo. E essa preocupação também se estende a muitos investidores. Ouça a análise completa da comentarista!
Conversa de Bolso - 17-09-21.mp3

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