Ações sustentáveis são rentáveis? Saiba como funcionam estas empresas

Nesta edição do "Conversa de Bolso" tem novidade! Quem assume o quadro é a doutora em Contabilidade e Administração e professora da Fucape, Neyla Tardin. Em destaque, nessa estreia, a comentarista explica: ações sustentáveis são rentáveis? Como funcionam as empresas que se autodeclaram ESG? Como identificar essas empresas? O termo ESG significa "Environmental, Social and Governance" que, traduzido para o português, são palavras que indicam boas práticas relacionadas à questão ambiental, social e de governança, por exemplo. E essa preocupação também se estende a muitos investidores. Ouça a análise completa da comentarista!