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CONVERSA DE BOLSO

Ações estrangeiras negociadas no Brasil: vale a pena investir?

Quem responde é Fernando Galdi, nesta edição do Conversa de Bolso. Acompanhe!

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 11:20

Publicado em 

23 out 2020 às 11:20
Desde ontem, 22 de outubro, pequenos investidores da Bolsa de Valores de São Paulo - a B3 - foram autorizados a negociar Brazilian Depositary Receipts, mais conhecidas como BDR's, ou seja, ações de empresas listadas em bolsas de outros países. São 671 novas ações, a maioria dos Estados Unidos, que podem ser compradas em real no Brasil. São gigantes como a Apple, Amazon, Microsoft e Tesla, além de empresas brasileiras que abriram capital no exterior. Mas como funciona a cotação de BDR's? O dólar também influencia na cotação? Vale a pena investir? Quem responde é Fernando Galdi, nesta edição do Conversa de Bolso. Acompanhe!
Conversa de Bolso - 23-10-20

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