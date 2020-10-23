Ações estrangeiras negociadas no Brasil: vale a pena investir?

Desde ontem, 22 de outubro, pequenos investidores da Bolsa de Valores de São Paulo - a B3 - foram autorizados a negociar Brazilian Depositary Receipts, mais conhecidas como BDR's, ou seja, ações de empresas listadas em bolsas de outros países. São 671 novas ações, a maioria dos Estados Unidos, que podem ser compradas em real no Brasil. São gigantes como a Apple, Amazon, Microsoft e Tesla, além de empresas brasileiras que abriram capital no exterior. Mas como funciona a cotação de BDR's? O dólar também influencia na cotação? Vale a pena investir? Quem responde é Fernando Galdi, nesta edição do Conversa de Bolso. Acompanhe!