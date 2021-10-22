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Conversa de Bolso

Acabou a "reserva" de emergência? Saiba o que fazer agora

Passada a crise, como recompor as economias? Quem explica é a comentarista Neyla Tardin

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 12:05

Publicado em 

22 out 2021 às 12:05
Investimento, rendimento, lucro, dinheiro, poupança
Crédito: Pixabay
Pode parecer distante para a realidade da maior parte das pessoas, ainda mais em cenário de crise, mas um bom planejamento financeiro inclui contar com uma reserva de emergência ou de proteção. A principal finalidade deste fundo, apontam especialistas, é proteger suas aplicações financeiras de médio e de longo prazo, para que, em casos de turbulências no percurso, você tenha dinheiro para cobrir gastos e se reorganizar, sem mexer nos investimentos. Mas e quanto essa "reserva" acaba? O que fazer? Passada a crise, como recompor as economias? Tema para Neyla Tardin, nesta edição do "Conversa de Bolso". Ouça a análise completa!
Conversa de Bolso - 22-10-21.mp3

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