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Conversa de Bolso

Abrir um negócio próprio ou ser empregado? Conheça os riscos e benefícios

Quem explica é a comentarista Neyla Tardin

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 11:52

Publicado em 

12 nov 2021 às 11:52
Negócios, empreendedorismo, emprego, negociação, reunião
Negócios, empreendedorismo, emprego, negociação, reunião Crédito: Pexels
Nesta edição do Conversa de Bolso, Neyla Tardin explica os riscos e os benefícios entre escolher abrir o próprio negócio ou optar por ser empregado. É preciso avaliar muitos fatores, principalmente sua disposição atual e o momento em que você e o ambiente de negócios apresentam. Além disso, se por um lado, ao abrir um negócio, você tem autonomia, pelo outro, a garantia de ganhos depende também da sua atuação - salário só é garantido no final do mês sendo empregado. Acompanhe as explicações completas!
Conversa de Bolso - 12-11-21.mp3

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