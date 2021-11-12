Abrir um negócio próprio ou ser empregado? Conheça os riscos e benefícios

Nesta edição do Conversa de Bolso, Neyla Tardin explica os riscos e os benefícios entre escolher abrir o próprio negócio ou optar por ser empregado. É preciso avaliar muitos fatores, principalmente sua disposição atual e o momento em que você e o ambiente de negócios apresentam. Além disso, se por um lado, ao abrir um negócio, você tem autonomia, pelo outro, a garantia de ganhos depende também da sua atuação - salário só é garantido no final do mês sendo empregado. Acompanhe as explicações completas!