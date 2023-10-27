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Conversa de Bolso

A semana na economia: Câmara aprova projeto de lei de taxação para “super-ricos”

Felipe Storch explica essa e outras medidas, além de seus impactos

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 12:27

Publicado em 

27 out 2023 às 12:27
Super ricos, ouro, riquezas
Super ricos, ouro, riquezas Crédito: Pixabay
Nesta edição do “Conversa de Bolso”, o comentarista Felipe Storch traz como destaque as principais notícias que impactaram na economia nesta semana. Um delas foi que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê a taxação das offshores (investimentos no exterior) e dos fundos exclusivos (fundos de investimento personalizados para pessoas de alta renda). Foram 323 votos a favor e 119 votos contrários. Agora o projeto vai para o Senado. O comentarista explica essa e outras medidas, além de seus impactos. Ouça a conversa completa!
Conversa De Bolso - 5.51s - 27-10-23.mp3

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