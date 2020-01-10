89% dos brasileiros não têm dinheiro para despesas extras de janeiro

Não é segredo para os brasileiros que janeiro é o mês de pagamento de contas e impostos. Boletos chegam de todas as direções trazendo cobranças como IPTU, IPVA e matrícula escolar, por exemplo. Porém, 89% da população não possui dinheiro reservado para as despesas extras. Somente os outros 11% conseguem arcar com essas despesas sem que seja necessário fazer uma economia ou reserva financeira ao longo do ano. É o que aponta um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Quem comenta a pesquisa e a situação econômica dos consumidores é Fernando Galdi, no Conversa de Bolso de hoje!