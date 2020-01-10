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Conversa de Bolso

89% dos brasileiros não têm dinheiro para despesas extras de janeiro

O levantamento é da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil)

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 09:49

Publicado em 

10 jan 2020 às 09:49
Não é segredo para os brasileiros que janeiro é o mês de pagamento de contas e impostos. Boletos chegam de todas as direções trazendo cobranças como IPTU, IPVA e matrícula escolar, por exemplo. Porém, 89% da população não possui dinheiro reservado para as despesas extras. Somente os outros 11% conseguem arcar com essas despesas sem que seja necessário fazer uma economia ou reserva financeira ao longo do ano. É o que aponta um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Quem comenta a pesquisa e a situação econômica dos consumidores é Fernando Galdi, no Conversa de Bolso de hoje!
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 10-01-20
Outros números:
- 22% dos entrevistados não fizeram qualquer planejamento para pagar as despesas extras em 2020;
- 26% dos entrevistados precisaram economizar nas festas e com as compras de Natal para conseguir pagar as despesas de janeiro;
- 21% guardaram pelo menos uma parte do 13º salário para as despesas extras;
- 17% disseram ter montado uma reserva ao longo de 2019 para cobrir os gastos;
- 14% fizeram algum trabalho para conseguir uma renda extra.
FONTE: VALOR INVESTE

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