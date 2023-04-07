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Conversa de Bolso

5 dicas para quem pretende se aposentar cedo

Ouça a conversa completa com o comentarista Felipe Storch

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 12:08

Publicado em 

07 abr 2023 às 12:08
Concentrated female pensioner wearing eyeglasses focused on financial papers while paying bills online using laptop, holding pencil, making notes. People, technology, finances and domestic budget
Aposentadoria Crédito: Freepik
O caminho para cumprir a meta de se aposentar cedo não é nada fácil, mas alguns hábitos podem te ajudar nessa missão. É sobre esse assunto que o comentarista Felipe Storch trata nesta edição do "Conversa de Bolso". O site "Business Insider" separou algumas dicas que todo mundo pode colocar em prática no dia a dia para parar de trabalhar antes do tempo. Acompanhe!
Conversa de Bolso - 07-04-23.mp3
AS DICAS:
1. Defina números e prazos: Planejamento é a palavra de ordem quando se pensa em aposentadoria. Logo você deve ter em mente números e prazos para que seu plano de ação realmente funcione. Calcule em quanto tempo você pretende se aposentar e quanto vai precisar economizar até la para viver bem.
2. Gaste o quanto você ganha: Dinheiro (ainda) não dá em árvore, e a fonte de sua aposentadoria terá que vir do seu salário. Pensando nisso, é importante ressaltar que as riquezas a longo prazo não aparecem se você gastar mais do que ganha. Quando se pensa em aposentar antes do tempo, é fundamental colocar em mente que você precisará ter um custo de vida abaixo do potencial.
3. Alavanque sua receita: Manter gastos sob controle é importante, mas não resolve tudo. Uma dica interessante para ampliar as economias é colocar mais dinheiro na balança.
4. Invista o dinheiro que sobra: Ok, você já aumentou as receitas e equalizou suas despesas. Mas o que fazer com o dinheiro que sobra dessa conta? O passo mais indicado sem dúvidas é colocá-lo de alguma forma no mercado financeiro, seja através de renda fixa (como títulos públicos) ou renda variável (como ações e criptomoedas).
5. Tenha um backup: Não importa o quão infalível pareça seu plano de aposentadoria, ele pode dar errado. É justamente para esses casos que você precisa ter um plano B na manga.

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