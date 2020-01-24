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CONVERSA DE BOLSO

É possível começar a investir com apenas R$ 1 mil?

As explicações são do comentarista Fernando Galdi

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 13:40

Publicado em 

24 jan 2020 às 13:40
Quando a palavra é "investir", muitos brasileiros acham que é preciso um grande montante de dinheiro para se aventurar no mercado financeiro. Mas essa teoria não corrobora com a realidade, já que é possível se aventurar no mercado de investimentos com pouco. Pensando nisso, no Conversa de Bolso desta sexta-feira (23), o comentarista Fernando Galdi explica como começar a investir com somente R$ 1 mil reais. A primeira dica é essencial: tenha clareza quanto aos seus objetivos. Acompanhe!
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 12.11s - 24-01-20

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