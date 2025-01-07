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Viroses: o que são e como se proteger!

Ouça os comentários de Henrique Bonaldi

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 17:50

Publicado em 

07 jan 2025 às 17:50
As creches da Grande Vitória seguem medidas para evitar surtos de viroses entre as crianças
As creches da Grande Vitória seguem medidas para evitar surtos de viroses entre as crianças Crédito: Freepik
Nesta edição de "Consultório CBN", o comentarista Henrique Bonaldi tira uma dúvida de ouvinte e explica o que são as famosas viroses que costumam aparecer no verão. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 07-01-25

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