Verão: o cuidado com as principais infeções durante a estação

Mesmo sendo a estação mais quente do ano, o verão não demanda somente "sombra e água fresca", como também certos cuidados com a saúde e doenças que tem maior frequência durante o período. Nesta segunda-feira, o comentarista Michel Assbu aponta quais são essas infecções e quais são os cuidados necessários para evitá-las. Ouça ao quadro!