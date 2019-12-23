Verão: o cuidado com as principais infeções durante a estação

Mesmo sendo a estação mais quente do ano, o verão não demanda somente "sombra e água fresca", como também certos cuidados com a saúde e doenças que tem maior frequência durante o período. Nesta segunda-feira, o comentarista Michel Assbu aponta quais são essas infecções e quais são os cuidados necessários para evitá-las. Ouça ao quadro!
CONSULTÓRIO CBN - 23-12-19.mp3
"Devemos ter cuidado com a hidratação e reforçar isso, principalmente, com crianças e idosos. Os fungos de pele também costumam aparecer quando há muita exposição ao sol. A chamada freira é outra que atinge muitas pessoas", alerta. Além disso, o médico alerta para a ingestão de comidas expostas ao calor, pois isso pode provocar intoxicação alimentar.