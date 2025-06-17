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Consultório CBN

Varizes, energético e retirada de safena... tire suas dúvidas sobre saúde!

Ouça os comentários de Henrique Bonaldi

Publicado em 17 de Junho de 2025 às 17:16

Publicado em 

17 jun 2025 às 17:16
Médico
Médico Crédito: Pixabay
Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi tira as dúvidas dos ouvintes em relação a varizes, uso descontrolado de energéticos e retirada da veia safena. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 17-06-25

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