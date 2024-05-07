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Consultório CBN

Usar óculos altera o grau da visão?

Ouça a conversa com o médico Henrique Bonaldi

Publicado em 07 de Maio de 2024 às 17:46

Publicado em 

07 mai 2024 às 17:46
Caso seja constatado a necessidade de um óculos, uma receita será entregue ao paciente
caso seja constatado a necessidade de um óculo, uma receita será entregue ao paciente. Crédito: Reprodução | Pixabay
Nesta edição de "Consultório CBN", o médico Henrique Bonaldi tira as dúvidas dos ouvintes e explica se o uso ou não de óculos altera o grau de miopia, astigmatismo e hipermetropia. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 07-05-24

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