Usar óculos altera o grau da visão?

Nesta edição de "Consultório CBN", o médico Henrique Bonaldi tira as dúvidas dos ouvintes e explica se o uso ou não de óculos altera o grau de miopia, astigmatismo e hipermetropia. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 07-05-24
Publicado em 07 de Maio de 2024 às 17:46
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