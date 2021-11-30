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Consultório CBN

Tudo o que você precisa saber sobre pressão arterial

As explicações são do médico cardiologista Henrique Bonaldi

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 18:50

Publicado em 

30 nov 2021 às 18:50
Cardiologia, pressão arterial, sistólica, diastólica, coração
Pressão arterial Crédito: Pixabay
Nesta edição do Consultório CBN, Henrique Bonaldi esclarece os principais mitos e verdades que existem sobre a pressão arterial. Existe pressão ideal? Como saber se minha pressão está alta ou baixa? Ouça:
Consultório CBN - 30/11/2021

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