Tudo o que você precisa saber sobre pressão arterial

Nesta edição do Consultório CBN, Henrique Bonaldi esclarece os principais mitos e verdades que existem sobre a pressão arterial. Existe pressão ideal? Como saber se minha pressão está alta ou baixa? Ouça:
Consultório CBN - 30/11/2021
Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 18:50
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