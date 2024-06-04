Tosse alérgica ou tosse pós-infecciosa? Entenda as diferenças!

Nesta edição de "Consultório CBN", o médico Henrique Bonaldi tira as dúvidas dos ouvintes e explica a diferença entre a tosse alérgica e a tosse pós infecciosa. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 04-06-24
Publicado em 04 de Junho de 2024 às 17:42
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