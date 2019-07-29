Tire suas dúvidas sobre as principais hepatites virais

As hepatites são doenças silenciosas que nem sempre apresentam sintomas. Mas quando aparecem, geralmente se manifestam com cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as causadas pelos vírus A, B e C.

Dados do Ministério da Saúde apontam que, atualmente, mais de 500 mil pessoas convivem com o vírus C da Hepatite e ainda não sabem. No Espírito Santo, houve redução nos casos de hepatites virais nos últimos anos.

Nesta edição do Consultório CBN, o comentarista Michel Assbu traz mais detalhes sobre essas hepatites. Confira!