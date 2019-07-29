Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CONSULTÓRIO CBN

Tire suas dúvidas sobre as principais hepatites virais

As hepatites são doenças silenciosas que nem sempre apresentam sintomas

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 12:20

Publicado em 

29 jul 2019 às 12:20
As hepatites são doenças silenciosas que nem sempre apresentam sintomas. Mas quando aparecem, geralmente se manifestam com cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as causadas pelos vírus A, B e C.
Dados do Ministério da Saúde apontam que, atualmente, mais de 500 mil pessoas convivem com o vírus C da Hepatite e ainda não sabem. No Espírito Santo, houve redução nos casos de hepatites virais nos últimos anos.
Nesta edição do Consultório CBN, o comentarista Michel Assbu traz mais detalhes sobre essas hepatites. Confira!
 
Consultório CBN - Michel Assbú - 29-07-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória
Imagem de destaque
Um alerta sobre o encolhimento industrial do Espírito Santo
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados