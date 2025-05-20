Tira-dúvidas: vitamina B12, canetas emagrecedoras e sopro no coração

Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi tira as dúvidas dos ouvintes em relação a vitamina B12, canetas emagrecedoras e sopro no coração. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 20-05-25
Publicado em 20 de Maio de 2025 às 18:13
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