Tira-dúvidas dos ouvintes: riscos da dor no peito, má digestão e úlcera

Nesta edição do Consultório CBN, Henrique Bonaldi esclarece as dúvidas dos ouvintes com relação a diversos assuntos médicos. Entre os destaques, as causas da dor no peito e quando se preocupar. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 06-09-22
Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 18:07
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