Tira-dúvidas: dor crônica no joelho, infecção urinária e sudorese noturna

Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi tira as dúvidas dos ouvintes sobre dor crônica no joelho, infecção urinária recorrente e sudorese noturna são os temas da semana!
Consultório CBN - 15-07-25
Publicado em 15 de Julho de 2025 às 18:25
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