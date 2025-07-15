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Tira-dúvidas: dor crônica no joelho, infecção urinária e sudorese noturna

Ouça os comentários de Henrique Bonaldi

Publicado em 15 de Julho de 2025 às 18:25

Publicado em 

15 jul 2025 às 18:25
Dor crônica no joelho
Dor crônica no joelho Crédito: Pexels
Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi tira as dúvidas dos ouvintes sobre dor crônica no joelho, infecção urinária recorrente e sudorese noturna são os temas da semana! 
Consultório CBN - 15-07-25

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