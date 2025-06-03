Tira-dúvidas: consumo excessivo de proteínas pode prejudicar as funções renais?

[Edicase]Hábitos simples reduzem o risco de doenças nos rins durante o verão (Imagem: MMD Creative | Shutterstock)

Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi tira as dúvidas dos ouvintes, a começar pela do Fábio: o consumo excessivo de proteínas pode prejudicar as funções renais? Ouça a conversa completa!