Tira-dúvidas: consumo excessivo de proteínas pode prejudicar as funções renais?

Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi tira as dúvidas dos ouvintes, a começar pela do Fábio: o consumo excessivo de proteínas pode prejudicar as funções renais? Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 03-06-25
Publicado em 03 de Junho de 2025 às 17:36
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