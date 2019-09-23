"Sujeiras" podem ajudar na imunidade dos pequenos

Você é daquele tipo de pai ou mãe super preocupado com a limpeza que envolve o dia a dia do seu filho? Pois nesta edição do Consultório CBN o comentarista Michel Assbu traz um importante alerta aos responsáveis dos pequenos: não é que um pouco de sujeira na infância pode ajudar o seu filho a se prevenir de alergias! É o que já é apontado por especialistas médicos e destacado pelo nosso comentarista nesta segunda-feira (23).