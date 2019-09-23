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"Sujeiras" podem ajudar na imunidade dos pequenos

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Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 11:53

Publicado em 

23 set 2019 às 11:53
Você é daquele tipo de pai ou mãe super preocupado com a limpeza que envolve o dia a dia do seu filho? Pois nesta edição do Consultório CBN o comentarista Michel Assbu traz um importante alerta aos responsáveis dos pequenos: não é que um pouco de sujeira na infância pode ajudar o seu filho a se prevenir de alergias! É o que já é apontado por especialistas médicos e destacado pelo nosso comentarista nesta segunda-feira (23).
Consultório CBN - Michel Assbú - 23-09-19
 
 
Deixar os filhos brincarem na rua, se sujarem, experimentarem comidas novas e serem expostos a uma variedade de coisas pode ajudar no reforço do sistema imunológico. Além disso, esperar a resposta natural às doenças, em vez de tomar antibióticos, também é um ponto a ser observado.

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