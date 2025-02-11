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Saúde e educação física: como o corpo reage aos exercícios?

O comentarista Henrique Bonaldi recebe o convidado Egydio Costa Neto, educador físico e especialista em ciência esporte,  para falar sobre o assunto

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 18:02

Publicado em 

11 fev 2025 às 18:02
Foto de arquivo da
Foto de arquivo da "Corrida da Penha" Crédito: Arquivo
A ordem é se exercitar - não importa por quanto tempo ou quando começar! Já se sabe que a prática regular de exercícios físicos é fundamental para manter corpo saudável, com qualidade de vida e bem-estar físico e mental. Mas como começar? Qual é o melhor exercício para cada pessoa? E quando buscar uma atendimento personalizado? Esses são alguns dos assuntos em destaques no Consultório CBN, com o comentarista Henrique Bonaldi. Quem também participa da conversa é o educador físico e especialista em ciência esporte, Egydio Costa Neto. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 11-02-25

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