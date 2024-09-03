Saúde da mulher: dúvidas sobre menstruação, útero e mais!

Nesta edição de “Consultório CBN”, o comentarista Henrique Bonaldi tira algumas dúvidas sobre a saúde da mulher. Útero, menstruação, cólicas são alguns dos temas debatidos! Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 03-09-24
Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 18:51
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