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Consultório CBN

Saúde da mulher: dúvidas sobre menstruação, útero e mais!

Ouça os comentários de Henrique Bonaldi

Publicado em 03 de Setembro de 2024 às 18:51

Publicado em 

03 set 2024 às 18:51
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]O tratamento para adenomiose é predominantemente clínico, envolvendo a supressão da menstruação (Imagem: Nazarkru | Shutterstock) Crédito:
Nesta edição de “Consultório CBN”, o comentarista Henrique Bonaldi tira algumas dúvidas sobre a saúde da mulher. Útero, menstruação, cólicas são alguns dos temas debatidos! Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 03-09-24

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