Saiba os cuidados e como se prevenir da gripe

Começa nesta quarta-feira, dia 10 de abril, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Segundo dados do Ministério da Saúde, até março deste ano, já foram notificados 232 casos de influenza e a morte de 50 pessoas no país. Principalmente com a chegada das estações mais frias, é necessário ficarmos atentos com o aumento dos casos de gripe. Por isso, Michel Assbu fala os cuidados que devemos ter com a influenza, como se prevenir e dá dicas aos ouvintes. Confira!
Consultório CBN - Michel Assbú - 08-04-19