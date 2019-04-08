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CONSULTÓRIO CBN

Saiba os cuidados e como se prevenir da gripe

Ouça as orientações do médico Michel Assbu, no quadro Consultório CBN

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 11:57

Publicado em 

08 abr 2019 às 11:57
Começa nesta quarta-feira, dia 10 de abril, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Segundo dados do Ministério da Saúde, até março deste ano, já foram notificados 232 casos de influenza e a morte de 50 pessoas no país. Principalmente com a chegada das estações mais frias, é necessário ficarmos atentos com o aumento dos casos de gripe. Por isso, Michel Assbu fala os cuidados que devemos ter com a influenza, como se prevenir e dá dicas aos ouvintes. Confira!
 
Consultório CBN - Michel Assbú - 08-04-19

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