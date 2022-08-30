Saiba o que é a polipílula e como ela impacta no organismo

Muitas doenças crônicas como a diabetes, colesterol alto e hipertensão são chamadas de doenças "silenciosas" por terem características de não darem sintomas por muitos anos, e isso é um convite para as pessoas acharem que está tudo bem e simplesmente ignorarem ou abandonarem os remédios de uso regular. A questão é que, em muitos casos, as doenças crônicas só são domadas com o apoio das medicações.