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Consultório CBN

Saiba o que é a polipílula e como ela impacta no organismo

Quem explica é o médico Henrique Bonaldi

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 17:54

Publicado em 

30 ago 2022 às 17:54
Remédio, medicamento, medicação, comprimido, pílula
Remédio, medicamento, medicação, comprimido, pílula Crédito: Pexels
Muitas doenças crônicas como a diabetes, colesterol alto e hipertensão são chamadas de doenças "silenciosas" por terem características de não darem sintomas por muitos anos, e isso é um convite para as pessoas acharem que está tudo bem e simplesmente ignorarem ou abandonarem os remédios de uso regular. A questão é que, em muitos casos, as doenças crônicas só são domadas com o apoio das medicações.
No entanto, na última edição do congresso da Associação Americana do Coração, um grupo internacional de pesquisadores publicou dados do estudo TIPS-3, focado na avaliação de uma polipílula, uma única pílula contendo quatro medicamentos: três para a pressão alta (atenolol, ramipril e hidroclorotiazida) e outro para o colesterol (sinvastatina). Nesta edição do Consultório CBN, Henrique Bonaldi fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 30-08-22

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