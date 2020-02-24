Saiba como tratar o furúnculo, infecção de pele comum no Brasil

O furúnculo é uma infecção de pele comum entre os brasileiros. É uma forma de foliculite profunda e acomete não só o folículo piloso em sua profundidade, mas também a glândula sebácea anexa. O furúnculo é caracterizado por nódulo avermelhado, endurecido e quente, com uma área de pus amarelado na parte central. Em geral, é causado pela bactéria Staphylococcus aureus. Nesta segunda-feira, no Consultório CBN, Michel Assbu explica como tratar e como prevenir o furúnculo. Uma dica essencial é: jamais esprema o nódulo furunculoso. Confira!
Consultório CBN - Michel Assbú - 24-02-20