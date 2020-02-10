Ritmo biológico: entenda por que temos organismos tão diferentes

Você já reparou que muitos de nós temos organismos completamente diferentes? Enquanto uns só conseguem despertar pela madrugada, outros já estão bocejando às 21h. Com a disposição ao levantar, não é diferente. Algumas pessoas acordam cedinho com toda energia! Enquanto outros, esgotados e prontos para voltar para os cobertores. Muitas vezes, em uma mesma família, temos ritmos biológicos bem distintos. Por que os nossos organismos são tão diferentes? Nesta edição do Consultório CBN, Michel Assbu explica todos os detalhes dessa variedade em face dos diferentes tipos de organismos. Confira!