Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Consultório CBN

Risco de infarto é maior durante festas de fim de ano; entenda

Ouça as explicações do médico e comentarista Henrique Bonaldi

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 18:01

Publicado em 

27 dez 2022 às 18:01
Dor no coração, infarto, ataque cardíaco
Infarto Crédito: Freepik
É mito ou verdade que o risco de infarto é maior durante festas de fim de ano? De acordo com um estudo publicado no Circulation, o principal jornal da American Heart Association,  ocorrem mais mortes cardíacas em 25 de dezembro do que em qualquer outro dia do ano. O segundo maior número de óbitos neste sentido ocorre em 26 de dezembro e o terceiro em 1º de janeiro. A maior incidência desses acidentes cardíacos seria pelos excessos de bebidas alcoólicas e alimentação nesta época do ano. Quem explica é o médico e comentarista Henrique Bonaldi, nesta edição do Consultório CBN. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 27-12-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores
Caso aconteceu no domingo (31) no bairro Interlagos
Idoso de 70 anos é detido por dirigir sob efeito de álcool em Linhares
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados