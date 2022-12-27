Risco de infarto é maior durante festas de fim de ano; entenda

É mito ou verdade que o risco de infarto é maior durante festas de fim de ano? De acordo com um estudo publicado no Circulation, o principal jornal da American Heart Association, ocorrem mais mortes cardíacas em 25 de dezembro do que em qualquer outro dia do ano. O segundo maior número de óbitos neste sentido ocorre em 26 de dezembro e o terceiro em 1º de janeiro. A maior incidência desses acidentes cardíacos seria pelos excessos de bebidas alcoólicas e alimentação nesta época do ano. Quem explica é o médico e comentarista Henrique Bonaldi, nesta edição do Consultório CBN. Ouça a conversa completa!