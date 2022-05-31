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Consultório CBN

Rins: o que são, funções, como preservá-lo e sintomas de indicam problemas

As explicações são do médico cardiologista Henrique Bonaldi

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 18:24

Publicado em 

31 mai 2022 às 18:24
Rins
Rins Crédito: Getty Images
Nesta edição do Consultório CBN, Henrique Bonaldi continua a falar sobre os rins, órgãos fundamentais para o funcionamento do organismo humano. Ouça:
CONSULTÓRIO CBN - 31-05-22

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