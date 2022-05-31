Rins: o que são, funções, como preservá-lo e sintomas de indicam problemas

Nesta edição do Consultório CBN, Henrique Bonaldi continua a falar sobre os rins, órgãos fundamentais para o funcionamento do organismo humano. Ouça:
CONSULTÓRIO CBN - 31-05-22
Publicado em 31 de Maio de 2022 às 18:24
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta