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Quase 500 mil brasileiros foram afastados do trabalho por saúde mental

Ouça o comentário do médico Henrique Bonaldi

Publicado em 11 de Março de 2025 às 17:14

Publicado em 

11 mar 2025 às 17:14
Saúde mental no trabalho
Saúde mental no trabalho é saúde cada vez mais relevante Crédito: Pexels
Dados do Ministério da Previdência Social indicam que mais de 470 mil brasileiros foram afastados do trabalho, em 2024, por conta de questões relacionados a saúde mental. Os dados foram obtidos pelo portal g1 e publicados na última segunda (10). Ao todo, dos 3,5 milhões de pedidos de licença feitos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 472.328 solicitações foram atendidas devido a casos de depressão e ansiedade. Ouça a conversa completa com o médico Henrique Bonaldi, no quadro Consultório CBN!
Consultório CBN - 11-03-25

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