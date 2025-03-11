Quase 500 mil brasileiros foram afastados do trabalho por saúde mental

Dados do Ministério da Previdência Social indicam que mais de 470 mil brasileiros foram afastados do trabalho, em 2024, por conta de questões relacionados a saúde mental. Os dados foram obtidos pelo portal g1 e publicados na última segunda (10). Ao todo, dos 3,5 milhões de pedidos de licença feitos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 472.328 solicitações foram atendidas devido a casos de depressão e ansiedade. Ouça a conversa completa com o médico Henrique Bonaldi, no quadro Consultório CBN!