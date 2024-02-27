Qual a relação entre o uso da morfina e a persistência (ou não) da memória?

Nesta edição de "Consultório CBN", o comentarista Henrique Bonaldi, a pedido de um ouvinte, explica a relação entre o uso da morfina e a persistência (ou não) da memória. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 27-02-24
Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 18:05
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