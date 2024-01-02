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Consultório CBN

Quais são os principais sinais de infarto?

Ouça os comentários do médico Henrique Bonaldi

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 17:35

Publicado em 

02 jan 2024 às 17:35
Eletrocardiograma
Eletrocardiograma Crédito: Pexels
Nos últimos dias, foi destaque no noticiário a informação que o jornalista José Roberto Burnier, 63, foi internado após passar por um infarto agudo. O âncora do SPTV foi submetido procedimentos para a desobstrução de uma artéria e passa bem. O procedimento de cateterismo detectou a obstrução completa da artéria coronária descendente anterior, uma das principais responsáveis por nutrir o coração. Nesta edição do Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi explica o que é o infarto e seus sintomas. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 02-01-23

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