Nesta edição do Consultório CBN, Henrique Bonaldi aponta quais são os primeiros socorros em casos de afogamento e quais são os impactos ao organismo da pessoa afogada. Ouça:
Consultório CBN - 11/01/2022
Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 17:46
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