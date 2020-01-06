Proteja-se da conjuntivite no verão!

Com o verão, uma conhecida doença se torna ainda mais comum: a conjuntivite. Os radiantes dias da estação são também os mais propensos para desenvolver a doença. A aglomeração de pessoas, o contato maior devido às férias, somado ao calor, colaboram para que as bactérias e vírus se proliferem.
Segundo especialistas, a busca por unidades de saúde devido a essa doença sempre aumenta nesta época do ano e, o começo de 2020, não está sendo diferente. É sobre esse assunto que o comentarista Michel Assbu trata no Consultório CBN desta segunda-feira (06). Confira!
Consultório CBN - Michel Assbú - 06-01-20