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CONSULTÓRIO CBN

Proteja-se da conjuntivite no verão!

As explicações são do comentarista Michel Assbu

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 13:34

Publicado em 

06 jan 2020 às 13:34
Com o verão, uma conhecida doença se torna ainda mais comum: a conjuntivite. Os radiantes dias da estação são também os mais propensos para desenvolver a doença. A aglomeração de pessoas, o contato maior devido às férias, somado ao calor, colaboram para que as bactérias e vírus se proliferem.
Segundo especialistas, a busca por unidades de saúde devido a essa doença sempre aumenta nesta época do ano e, o começo de 2020, não está sendo diferente. É sobre esse assunto que o comentarista Michel Assbu trata no Consultório CBN desta segunda-feira (06). Confira! 
Consultório CBN - Michel Assbú - 06-01-20

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