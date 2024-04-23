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Consultório CBN

Por que o cabelo fica branco quando envelhecemos?

As explicações são do comentarista Henrique Bonaldi

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 20:57

Publicado em 

23 abr 2024 às 20:57
Mulher idosa, de cabelos brancos, sorrindo e com as mãos no queixo
Mulher idosa, de cabelos brancos, sorrindo e com as mãos no queixo Crédito: shutterstock
Para muitas pessoas existe o temor, e até tabu, com relação a ter cabelos brancos. O embranquecimento dos fios é algo natural e progressivo, que está diretamente ligado com a diminuição ou perda da atividade dos melanócitos — células responsáveis pela produção de pigmento no bulbo capilar —, que começam a perder a capacidade de produzir melanina. Este é um dos temas em destaque nesta edição do Consultório CBN, com o comentarista Henrique Bonaldi. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 23-04-24

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