Por que o cabelo fica branco quando envelhecemos?

Para muitas pessoas existe o temor, e até tabu, com relação a ter cabelos brancos. O embranquecimento dos fios é algo natural e progressivo, que está diretamente ligado com a diminuição ou perda da atividade dos melanócitos — células responsáveis pela produção de pigmento no bulbo capilar —, que começam a perder a capacidade de produzir melanina. Este é um dos temas em destaque nesta edição do Consultório CBN, com o comentarista Henrique Bonaldi. Ouça a conversa completa!