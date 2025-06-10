Por que a vesícula pode ficar anos sem atacar? Médico explica!

Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi tira a dúvida do ouvinte Alex e explica porquê a vesícula pode ficar anos sem atacar. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 10-06-25
Publicado em 10 de Junho de 2025 às 17:56
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