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Consultório CBN

Por que a vesícula pode ficar anos sem atacar? Médico explica!

Ouça os comentários de Henrique Bonaldi

Publicado em 10 de Junho de 2025 às 17:56

Publicado em 

10 jun 2025 às 17:56
Médico
Médico Crédito: Pexels
Nesta edição de Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi tira a dúvida do ouvinte Alex e explica porquê a vesícula pode ficar anos sem atacar. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 10-06-25

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