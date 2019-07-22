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Pneumonia: saiba os sintomas e os cuidados necessários com a doença

Mesmo com a chega do inverno, o frio em si não causa pneumonia. Porém, durante o período, as pessoas tendem a ficar mais tempo em locais fechados e aglomerados, o que facilita a transmissão do microorganismo

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 12:42

Publicado em 

22 jul 2019 às 12:42
Nesta segunda-feira, Michel Assbu fecha a série de problemas do sistema respiratório e hoje fala sobre a pneumonia. A infecção se instala nos pulmões, atinge, sobretudo, os alvéolos pulmonares, e é provocada por bactérias, vírus, fungos ou reações alérgicas.
Mesmo com a chega do inverno, o frio em si não causa pneumonia. Porém, durante o período, as pessoas tendem a ficar mais tempo em locais fechados e aglomerados, o que facilita a transmissão do microorganismo. Hoje, você vai saber com cuidados que deve tomar com a doença, quais são os principais sintomas e o tratamento. Acompanhe!
Consultório CBN - Michel Assbú - 22-07-19

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