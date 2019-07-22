Pneumonia: saiba os sintomas e os cuidados necessários com a doença

Nesta segunda-feira, Michel Assbu fecha a série de problemas do sistema respiratório e hoje fala sobre a pneumonia. A infecção se instala nos pulmões, atinge, sobretudo, os alvéolos pulmonares, e é provocada por bactérias, vírus, fungos ou reações alérgicas.

Mesmo com a chega do inverno, o frio em si não causa pneumonia. Porém, durante o período, as pessoas tendem a ficar mais tempo em locais fechados e aglomerados, o que facilita a transmissão do microorganismo. Hoje, você vai saber com cuidados que deve tomar com a doença, quais são os principais sintomas e o tratamento. Acompanhe!