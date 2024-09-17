Pernas inchadas: posso me exercitar normalmente?

Nesta edição de "Consultório CBN", o comentarista Henrique Bonaldi tira dúvidas dos ouvintes. A primeira é a do ouvinte Fernando que pergunta se é um problema se exercitar com as pernas inchadas. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 17-09-24
Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 19:25
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