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Consultório CBN

Pernas inchadas: posso me exercitar normalmente?

Ouça os comentários do médico Henrique Bonaldi

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 19:25

Publicado em 

17 set 2024 às 19:25
Médico
Médico Crédito: Pexels
Nesta edição de "Consultório CBN", o comentarista Henrique Bonaldi tira dúvidas dos ouvintes. A primeira é a do ouvinte Fernando que pergunta se é um problema se exercitar com as pernas inchadas. Ouça a conversa completa! 
Consultório CBN - 17-09-24

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