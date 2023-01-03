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Pelé: entenda o que é o câncer de cólon, doença que o ex-jogador tinha

Quem explica é o comentarista Henrique Bonaldi

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 17:41

Publicado em 

03 jan 2023 às 17:41
Pelé
Pelé Crédito: Arquivo
Pelé morreu aos 82 anos, após um período de internação no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Edson Arantes do Nascimento não resistiu a complicações de um câncer no cólon e morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Ele deixa seis filhos. Os últimos anos da vida de Pelé foram marcados por graves problemas de saúde. Em 2014 o ex-jogador passou alguns dias internado com um quadro de infecção urinária. No mesmo ano ele passou por uma cirurgia para retirar cálculos renais, ureterais e vesicais, em cenário de obstrução ao fluxo urinário.
Em 2012, Pelé esteve internado no Albert Einstein para uma cirurgia no quadril. No procedimento, foi retirada parte do osso e colocada no lugar uma prótese de titânio e cerâmica. O ex-jogador sentia dores constantes no quadril, ao jogar tênis e até quando caminhava. Nesta edição do Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi traz uma análise sobre os fatores que impactaram na saúde de Pelé. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 03-01-23

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