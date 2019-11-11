Os efeitos do estresse para o organismo humano

A rotina agitada, repleta de compromissos como trabalho, família, faculdade e diversas outras obrigações, pode gerar uma resposta do organismo muito conhecida pelos brasileiros: o estresse. Mas há uma grande diferença entre o estresse pontual e uma vida cheia de momentos estressantes, já que o estresse, quando acumulado, pode trazer graves consequências para a saúde. Nesta segunda-feira (11), no quadro Consultório CBN, o comentarista Michel Assbu alerta que estresse também pode ocasionar alterações na tireoide, hipertensão e até diabetes tipo 2. Acompanhe!