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CONSULTÓRIO CBN

Os efeitos do estresse para o organismo humano

Ouça o quadro Consultório CBN desta segunda-feira (11)

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 12:42

Publicado em 

11 nov 2019 às 12:42
A rotina agitada, repleta de compromissos como trabalho, família, faculdade e diversas outras obrigações, pode gerar uma resposta do organismo muito conhecida pelos brasileiros: o estresse. Mas há uma grande diferença entre o estresse pontual e uma vida cheia de momentos estressantes, já que o estresse, quando acumulado, pode trazer graves consequências para a saúde. Nesta segunda-feira (11), no quadro Consultório CBN, o comentarista Michel Assbu alerta que estresse também pode ocasionar alterações na tireoide, hipertensão e até diabetes tipo 2. Acompanhe!
Consultório CBN - Michel Assbú - 11-11-19

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