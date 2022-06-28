O que são anabolizantes e quais seus prejuízos à saúde

Nesta edição do Consultório CBN, o médico Henrique Bonaldi esclarece os prejuízos do uso de anabolizantes. Nesta semana, o Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) prendeu um empresário de 29 anos, dono de uma loja de suplementos, e fechou um laboratório clandestino de anabolizantes que ele mantinha em Vila Velha. Os produtos eram vendidos pessoalmente e também pelas redes sociais. Segundo a Polícia Civil, a fábrica ilegal distribuía material para todo o Brasil. Ouça as explicações completas!