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Consultório CBN

O que são anabolizantes e quais seus prejuízos à saúde

As explicações são do comentarista Henrique Bonaldi

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 18:18

Publicado em 

28 jun 2022 às 18:18
Material foi apreendido em um laboratório de Vila Velha, onde um suspeito de 29 anos acabou preso; polícia diz que ele distribuía os anabolizantes para todo o país
Polícia fecha laboratório clandestino de anabolizantes em Vila Velha Crédito: Divulgação | Sesp
Nesta edição do Consultório CBN, o médico Henrique Bonaldi esclarece os prejuízos do uso de anabolizantes. Nesta semana, o Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) prendeu um empresário de 29 anos, dono de uma loja de suplementos, e fechou um laboratório clandestino de anabolizantes que ele mantinha em Vila Velha. Os produtos eram vendidos pessoalmente e também pelas redes sociais. Segundo a Polícia Civil, a fábrica ilegal distribuía material para todo o Brasil. Ouça as explicações completas! 
CONSULTÓRIO CBN - 28-06-22

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