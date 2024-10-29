O que o cabelo pode dizer sobre a saúde do corpo?

Nesta edição de "Consultório CBN", o comentarista Henrique Bonaldi explica o que é um fio de cabelo e fala como esse tecido dá sinais da nossa saúde. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 29-10-24
Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 17:32
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