O que é o fentanil, encontrado no sangue de jovem que teve barriga aberta

O jovem de 21 anos que foi socorrido com a barriga aberta e parte do intestino exposto, em Guarapari, apresentava dosagem alta de fentanil no sangue, uma droga de uso controlado. A informação consta no prontuário do paciente e a TV Gazeta teve acesso ao documento com exclusividade. No Consultório CBN, o médico Henrique Bonaldi explicou que a droga é um opioide que, dependendo da dose, pode causar parada cardiorrespiratória. "Não é uma medicação usada para dor e ponto. Oitenta por cento [80%] de seu uso é para sedação", afirmou. De acordo com Bonaldi, o fentanil é controlado, não se compra em farmácia, e só pode ser adquirido por estabelecimentos de saúde com registro específico na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ouça: