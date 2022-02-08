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Consultório CBN

O que é o fentanil, encontrado no sangue de jovem que teve barriga aberta

Ouça o médico Henrique Bonaldi

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 18:28

Publicado em 

08 fev 2022 às 18:28
Fentanil
Fentanil Crédito: Getty Images
O jovem de 21 anos que foi socorrido com a barriga aberta e parte do intestino exposto, em Guarapari, apresentava dosagem alta de fentanil no sangue, uma droga de uso controlado. A informação consta no prontuário do paciente e a TV Gazeta teve acesso ao documento com exclusividade.  No Consultório CBN, o médico Henrique Bonaldi explicou que a droga é um opioide que, dependendo da dose, pode causar parada cardiorrespiratória. "Não é uma medicação usada para dor e ponto. Oitenta por cento [80%] de seu uso é para sedação", afirmou. De acordo com Bonaldi, o fentanil é controlado, não se compra em farmácia, e só pode ser adquirido por estabelecimentos de saúde com registro específico na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ouça:
Consultório CBN - 08/02/2022

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