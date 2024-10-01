O que é o cordão umbilical e para que ele serve?

Nesta edição de "Consultório CBN", o médico Henrique Bonaldi explica o que é o cordão umbilical e qual a sua função na relação entre a mãe e o bebê. Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 01-10-24
Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 18:07
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