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Consultório CBN

O que é e como funciona o tratamento do câncer? Médico esclarece!

Quem explica é o comentarista Henrique Bonaldi

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 18:07

Publicado em 

13 jun 2023 às 18:07
Saúde, células
Saúde, células Crédito: Pixabay
Nesta edição do Consultório CBN o médico Henrique Bonaldi, entre as dúvidas dos ouvintes, explica o que é o câncer e suas formas de tratamento. Recentemente, chamou a atenção no noticiário o caso do paciente Paulo Peregrino, publicitário de 61 anos, que lutava contra o câncer havia 13 anos e estava prestes a receber cuidados paliativos quando, em abril, foi submetido a um tratamento considerado revolucionário no combate à doença e, em apenas um mês, teve remissão completa do seu linfoma. 
Até agora, 14 pacientes foram tratados com o CAR-T Cell, a terapia que combate a doença com as próprias células de defesa do paciente modificadas em laboratório. O estudo usa verbas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Todos os pacientes tratados tiveram remissão de ao menos 60% dos tumores. A recuperação foi no Sistema Único de Saúde (SUS). Ouça a conversa completa!
Consultório CBN - 13-06-23

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