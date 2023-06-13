O que é e como funciona o tratamento do câncer? Médico esclarece!

Nesta edição do Consultório CBN o médico Henrique Bonaldi, entre as dúvidas dos ouvintes, explica o que é o câncer e suas formas de tratamento. Recentemente, chamou a atenção no noticiário o caso do paciente Paulo Peregrino, publicitário de 61 anos, que lutava contra o câncer havia 13 anos e estava prestes a receber cuidados paliativos quando, em abril, foi submetido a um tratamento considerado revolucionário no combate à doença e, em apenas um mês, teve remissão completa do seu linfoma.