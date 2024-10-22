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O que é Acidente Vascular Cerebral (AVC) e quais os sinais?

Ouça os comentários de Henrique Bonaldi

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 17:51

Publicado em 

22 out 2024 às 17:51
É fundamental saber identificar os primeiros sinais de um AVC. Há casos, por exemplo, que se manifestam com um leve formigamento em um lado do corpo.
É fundamental saber identificar os primeiros sinais de um AVC. Há casos, por exemplo, que se manifestam com um leve formigamento em um lado do corpo. Crédito: Shutterstock
Nesta edição de "Consultório CBN", o médico Henrique Bonaldi fala sobre uma das principais causas de mortes no mundo: Acidente Vascular Cerebral (AVC). Só no Espírito Santo, de janeiro a julho deste ano, 3.101 pessoas foram internadas por causa da doença, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Os números assustam e os sintomas são diversos. Por isso, é essencial prestar atenção em alguns pontos, como a dificuldade de falar e andar, paralisia de uma parte do corpo, dor de cabeça persistente e sensação de formigamento.
Durante a conversa, o editor do Se Cuida, o portal de saúde de A Gazeta, Guilherme Sillva apresenta algumas histórias de pessoas que se recuperaram ou estão em processo de recuperação de um AVC. Clique aqui e confira a primeira reportagem desta série especial.
Consultório CBN - 22-10-24

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